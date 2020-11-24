Об этом рассказал журналистам перед церемонией вручения верительных грамот посол Пакистана.
Назначение на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Беларуси для Саджада Хайдер Хана не стало сюрпризом. В 2015 году он провел десять дней в Беларуси в составе крупной делегации во время официального визита премьер-министра Пакистана. Тогда было подписано 22 соглашения, напомнил Саджад Хайдер Хан.
– Это прекрасная страна, – рассказал о впечатлениях от Беларуси посол. – Наше сотрудничество увеличивалось последние пять лет – с визита Президента Лукашенко в Пакистан в апреле 2015 года. Наши отношения особенно интенсивно развивались последний год. Они затрагивают все сферы. У нас около 77 соглашений в действии – в отраслях индустрии, высоких технологий, производстве, сельском хозяйстве.
Саджад Хайдер Хан также сообщил, что премьер-министр Пакистана принял приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь. Визит состоится, как только позволит ситуация.
Фото: БЕЛТА
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Посол Пакистана: наше сотрудничество затрагивает все сферы
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