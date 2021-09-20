Посол Молдовы: за время моей работы в Беларуси произошло во многом переосмысление отношений между нашими странами

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Беларуси, на встрече с Александром Лукашенко заметил, что за 30 лет независимости Беларусь никогда не относилась недружественно к Молдове:

– Отношение всегда было доброе, где-то даже отеческое. Я помню визиты Президент Игоря Додона сюда. Его высказывания о разговорах с вами. Вы для него были как отец.

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Сорочан поблагодарил Лукашенко за помощь, которую Беларусь оказала Молдове в 2018 году, после первого визита Додона в нашу страну.

– Тогда по его просьбе и по Вашему указанию нам была оказана гуманитарная помощь в виде сельскохозяйственной и коммунальной техники. Это был существенный шаг для укрепления наших отношений, – заявил, обращаясь к Главе государства, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси.

После встречи, общаясь с журналистами, Виктор Сорочан заметил, что уезжает из Беларуси с ноткой грусти, но все же позитивных эмоций испытывает больше:

– Я проработал в Беларуси чуть больше четырх лет. Объездил всю страну, познакомился с белорусским народом, экономикой, предприятиями. Все оставляет впечатление того, что руководство страны заботится о своих людях. Руководство страны не просто занимается обустройством государства, но и создает его – полноценное, независимое, которое имеет свое почетное место в мире.

Говоря о встрече с Президентом, он отметил, что эти встречи всегда производят очень сильное впечатление, так Александр Лукашенко – очень уверенный в себе человек, знающий, что делает. По мнению Сорочана, с Беларуси и лично с Александра Лукашенко нужно брать пример.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси также напомнил журналистам, что сегодня действуют более 90 соглашений и контрактов, которые заключены между Молдовой и Беларусью.

– В прошлом году мы подписали очень важный документ по признанию трудового стража для граждан наших стран при предоставлении им пенсий. Сейчас в процессе подготовки находится новое соглашение о реадмиссии, соглашение о взаимном признании водительских прав. Это те документы, которые влияют на каждого человека конкретно и дают возможность трудоустраиваться, дают возможность решать те проблемы, которые возникают на том или ином этапе жизни наших граждан, – подчеркнул Виктор Сорочан. Он также рассказал, что сейчас идет работа над соглашениями о создании новых совместных предприятий по сборке лифтов, автобусов МАЗ в Молдове.

– Очень хотелось бы, чтобы в этой непростой политической обстановке в мире, где очень высока турбулентность, наши страны были очень внимательны друг к другу в отношениях, высказываниях, принятии решений. Это те моменты, которые могут повлиять на судьбы наших людей. Поэтому я очень надеюсь на здравую политику и мышление и на то, что наша дружба, отношения между странами, останутся на том уровне, на котором они есть сегодня, либо станут еще лучше, – отметил посол.