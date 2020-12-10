Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан встретился с руководством совместного белорусско-венесуэльского торгового предприятия «Венбелком». Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Каракасе.
– На переговорах стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией белорусско-венесуэльских инициатив, а также основные направления развития совместного предприятия на ближайшую перспективу, – рассказали в посольстве.
Дипломатические отношения между Беларусью и Венесуэлой установлены 4 февраля 1997 года. В декабре 2006 года открылось посольство Венесуэлы в Минске, а в октябре 2007 года – посольство Беларуси в Каракасе.
Фото: БЕЛТА
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Посол Молчан и торговое предприятие «Венбелком» обсудили реализацию белорусско-венесуэльских инициатив
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