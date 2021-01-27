Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк сегодня встретился с министром юстиции Армении Рустамом Бадасяном. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Стороны констатировали, что между министерствами юстиции Беларуси и Армении сформирована достаточная нормативная правовая база, позволяющая эффективно решать вопросы взаимодействия в сферах правосудия, юстиции и борьбы с коррупцией», –рассказали в посольстве.
Александр Конюк подтвердил, что посольство готово приложить максимальные усилия в направлении развития взаимодействия между органами юстиции и правосудия наших стран.
Фото с сайта посольства Беларуси в Армении
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Посол: минюсты Беларуси и Армении имеют достаточную базу для эффективного взаимодействия в сфере правосудия
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