Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Цуй Цимин награжден Орденом Почета за значительный личный вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и Китайской Народной Республикой. Соответствующий указ подписал Глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: БЕЛТА
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Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награжден Орденом Почета
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