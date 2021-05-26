Посол Китая рассказал, почему отношения между нашими странами остаются на достойном уровне развития

Кроме этого, посол в своей речи отметил успехи совместного строительства инициативы «Один пояс – один путь». По его словам, индустриальный парк «Великий камень» стал его ярким достижением. А общая сумма объявленных инвестиций уже составила более 1,2 миллиарда долларов.– подчеркнул Се Сяоюн.В беседе с журналистами он затронул и главный повод – столетие образования компартии Китая. Целый год Китайская Народная Республика с размахом проводит мероприятия, посвященные юбилею. Посол объяснил почему: