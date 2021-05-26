Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Посол Китая рассказал, почему отношения между нашими странами остаются на достойном уровне развития

Посол Китая рассказал, почему отношения между нашими странами остаются на достойном уровне развития

Китайско-белорусские отношения, основанные на доверительном всестороннем стратегическом партнерстве, в последние годы получили здоровое и стабильное развитие. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн на конференции, посвященной столетию Коммунистической партии Китая.  Он подчеркнул, что сотрудничество между Беларусью и Китаем развивается по различным направлениям. 


– В политической сфере мы всегда поддерживаем друг друга, защищаем позиции по вопросам, касающимся ключевых интересов наших стран. Торгово-экономическое сотрудничество дает прекрасные результаты. В прошлом году прирост товарооборота между нашими странами, несмотря на негативную эпидемиологическую ситуацию, составил более 10 процентов. И даже в такое непростое время у нас очень хорошие показатели!  

Кроме этого, посол в своей речи отметил успехи совместного строительства инициативы «Один пояс – один путь». По его словам, индустриальный парк «Великий камень» стал его ярким достижением. А общая сумма объявленных инвестиций уже составила более 1,2 миллиарда долларов. 

– Одним словом, наши отношения находятся на очень хорошем уровне развития. Что касается будущего, думаю, что мы и в дальнейшем будем сообща отстаивать наши общие интересы, – подчеркнул Се Сяоюн. 


В беседе с журналистами он затронул и главный повод – столетие образования компартии Китая. Целый год Китайская Народная Республика с размахом проводит мероприятия, посвященные юбилею. Посол объяснил почему: 

– Для нас компартия является ядром построения социализма с китайской спецификой. За минувшее столетие она сплотила наш народ и привела его на путь возрождения нашей нации. Мы добились национальной независимости, быстрого экономического роста, долгосрочной экономической стабильности и процветания. Теперь во всем мире известен феномен китайского экономического чуда. Вот почему мы так чтим и торжественно отмечаем этот юбилей. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Специалист объяснила, как легко убрать морщины на шее
"Практически воздушное пиратство" – МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону
Два потенциально опасных астероида приближаются к Земле
Учреждены геральдические символы Министерства экономики и юбилейная медаль
Июньский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб
Депутат: нам есть что беречь и передать будущим поколениям
В Минске летом уменьшится количество общественного транспорта
"Минсктранс" возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня
Житель Лепельского района заложил взрывчатку под авто супруги, чтобы она не подавала на развод
Беларусь и Казахстан обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Содом и Гоморра в центре Риги
Посол Китая рассказал, почему отношения между нашими странами остаются на достойном уровне развития
Лукашенко: Нет смысла шатать Беларусь!
Не тост, а марш победителей: Большой театр Беларуси торжественно отметил свой 88-й день рождения
Волонтеры БРСМ благоустроили территорию православного храма в Минске
На Алтае возбудили дело после насилия сверстников над школьницей в заброшенном здании
Федерация профсоюзов запустила онлайн-сервис для сообщений о завышении цен
МИД РФ: расследование ситуации с самолетом Ryanair подменено политическими заявлениями Запада
Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ
Какой сок может защитить от гипертонии? Объясняет врач
В сельхозпредприятиях Гродненской области заготовят свыше 1630 тысяч тонн травяных кормов
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Диктат мировой монополии
В Азербайджане продлили действие особого карантинного режима до 1 августа
Воскресенский: нас будут использовать в качестве какой-то фигуры в большой геополитической игре мировых игроков
Блогер: выдержим экономическое давление, выдержим и все остальное
Off-White выпустил свою первую коллекцию солнцезащитных очков
Давыдько: развитие Китая становится одним из гарантов счастья в том числе, и для белорусского народа
Вакцинация животных против COVID-19 стартовала в России
Puma выпустил коллаборацию с жевательным мармеладом Haribo
Щёкин о взаимоотношениях Беларуси и России: это деликатный вопрос
Говорцова пробилась в решающий раунд квалификации Roland Garros
В Минэнерго прокомментировали запрет на поставки белорусской электроэнергии в Украину
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Беспредел на Рижском взморье
Гигин: «Был абсолютно открытый разговор. И что очень важно, разговор вышел за границы инфоповодов, о которых, как сказал Президент, через две недели забудут»
Доктор Комаровский рассказал, как правильно принимать витамин D
"Белавиа" отменила полеты в Финляндию и Чехию
Мусиенко: каждому из нас надо активнее продвигать наши символы и знания о стране
Литовский пункт пропуска "Мядининкай" возобновил работу в штатном режиме
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы и поразила поклонников
Русакович: внешняя политика Беларуси и впредь будет обусловлена нашими национальными интересами
Депутат: оценить поведение Латвии должен весь мир
Все структуры готовы моментально реагировать на любые угрозы – политолог Андрей Сыч
На перекрестке проспекта Победителей и улицы Крупцы в Минске изменена схема дорожного движения
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Сытый голодному товарищ
Лукашенко рассказал, на помощь каких стран может рассчитывать Беларусь
Эксперт: выходки стран Запада лишь усилили консолидацию нашего общества
Лукашенко за сохранение и переформатирование сельских и поселковых Советов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ