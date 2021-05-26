Посол Китая рассказал, почему отношения между нашими странами остаются на достойном уровне развития

Китайско-белорусские отношения, основанные на доверительном всестороннем стратегическом партнерстве, в последние годы получили здоровое и стабильное развитие. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн на конференции, посвященной столетию Коммунистической партии Китая. Он подчеркнул, что сотрудничество между Беларусью и Китаем развивается по различным направлениям.
– В политической сфере мы всегда поддерживаем друг друга, защищаем позиции по вопросам, касающимся ключевых интересов наших стран. Торгово-экономическое сотрудничество дает прекрасные результаты. В прошлом году прирост товарооборота между нашими странами, несмотря на негативную эпидемиологическую ситуацию, составил более 10 процентов. И даже в такое непростое время у нас очень хорошие показатели!
Кроме этого, посол в своей речи отметил успехи совместного строительства инициативы «Один пояс – один путь». По его словам, индустриальный парк «Великий камень» стал его ярким достижением. А общая сумма объявленных инвестиций уже составила более 1,2 миллиарда долларов.
– Одним словом, наши отношения находятся на очень хорошем уровне развития. Что касается будущего, думаю, что мы и в дальнейшем будем сообща отстаивать наши общие интересы, – подчеркнул Се Сяоюн.
В беседе с журналистами он затронул и главный повод – столетие образования компартии Китая. Целый год Китайская Народная Республика с размахом проводит мероприятия, посвященные юбилею. Посол объяснил почему:
– Для нас компартия является ядром построения социализма с китайской спецификой. За минувшее столетие она сплотила наш народ и привела его на путь возрождения нашей нации. Мы добились национальной независимости, быстрого экономического роста, долгосрочной экономической стабильности и процветания. Теперь во всем мире известен феномен китайского экономического чуда. Вот почему мы так чтим и торжественно отмечаем этот юбилей.
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Посол Китая рассказал, почему отношения между нашими странами остаются на достойном уровне развития
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