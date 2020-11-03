Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн прибыл в Минск, пишет БЕЛТА.
"Посол прибыл в Минск. С учетом эпидемиологической ситуации и уважения к мероприятиям белорусской стороны по противодействию эпидемии сейчас он по своей инициативе находится на карантине, но скоро начнет свою дипломатическую миссию", – рассказали в посольстве Китая.
"Китай придал большое значение подбору кандидатуры и назначению нового посла в Беларуси. На эту важную должность назначен человек опытный и знакомый с ситуацией в регионе, – отметили в дипломатической миссии. – Се Сяоюн имеет огромный опыт в том числе дипломатической работы не только в России и Украине, но и в секретариате Шанхайской организации сотрудничества. В то же время он работал на крупнейшем государственном предприятии Китая – в корпорации CNPC".
Дипотношения между Беларусью и КНР установлены 20 января 1992 года. Во время визита в Китай Президента Беларуси Александра Лукашенко в сентябре 2016 года руководители обеих стран подписали совместную декларацию об установлении наивысшего в истории уровня отношений – доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
381
Посол Китая прибыл в Минск
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются