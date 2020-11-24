Посол Китая передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина

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Китайский дипломат выразил эти пожелания во время состоявшегося неформального общения после церемонии вручения верительных грамот Главе белорусского государства.Президент Беларуси отметил, что есть вопросы белорусско-китайской повестки дня к обсуждению на высшем уровне., – подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что надо подумать, "как мы это сделаем в ближайшее время".Се Сяоюн, отвечая затем на вопросы журналистов, высоко оценил белорусско-китайское сотрудничество по всем направлениям, в том числе сказал о важности взаимной поддержки Беларуси и Китая в непростых условиях противодействия COVID-19.