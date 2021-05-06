Посол Казахстана возложил цветы к стеле воинам-казахстанцам в Минске

Обращаясь к собравшимся, Аскар Бейсенбаев отметил, что за годы войны на территории Беларуси погибли и похоронены несколько десятков тысяч воинов-выходцев из Казахстана. Более 500 казахстанцев стали Героями Советского союза, в том числе 84 из них заслужили это звание в боях за освобождение Беларуси. Он подчеркнул, что этот факт служит ярким доказательством того, что ценой жизни они выполнили свой воинский долг и остались верны присяге.Показательный Аскар Бейсенбаев привел пример. Рассказал о своем соотечественнике, который приехал в Беларусь и нашел могилу своего деда: