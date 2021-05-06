Cегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев возложил цветы к стеле воинам-казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны. Почтить их память пришли казахстанские офицеры, выпускники Алматинского военного общевойскового командного училища, военные курсанты, а также молодежь Партизанского района города Минска и представители общественности.
Обращаясь к собравшимся, Аскар Бейсенбаев отметил, что за годы войны на территории Беларуси погибли и похоронены несколько десятков тысяч воинов-выходцев из Казахстана. Более 500 казахстанцев стали Героями Советского союза, в том числе 84 из них заслужили это звание в боях за освобождение Беларуси. Он подчеркнул, что этот факт служит ярким доказательством того, что ценой жизни они выполнили свой воинский долг и остались верны присяге.
– Мы собрались для того, чтобы отдать дань памяти мужеству и героизму этих людей, которые отдали свои жизни за наше будущее. Мы должны нести эту память и передавать ее подрастающему поколению. За умы наших детей, нашей молодежи сегодня идет война. Поэтому очень важно передать им знания о том, что в нашей истории были такие кровавые страницы. Я благодарен руководству Беларуси за бережное отношение к истории Великой Отечественной войны. Наверное, это одна из немногих стран, которая память о ней чтит свято. Возле каждого знакового места, будь то мемориал или братская могила, всегда ухожено и чисто.
Показательный Аскар Бейсенбаев привел пример. Рассказал о своем соотечественнике, который приехал в Беларусь и нашел могилу своего деда:
– При встрече он плакал и говорил спасибо вашему народу за то, что они сохранили могилу, ухаживают за ней. За то, что встретили его как внука Героя. И это о многом говорит.
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Посол Казахстана возложил цветы к стеле воинам-казахстанцам в Минске
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