Такое мнение высказал в интервью корреспонденту sb.by Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. Дипломат также выразил надежду, что наши страны в ближайшей перспективе смогут организовать подобное мероприятие.
«Форум регионов – наиболее эффективная площадка, позволяющая предприятиям и бизнес-структурам коммуницировать непосредственно между собой. Безусловно, как только представится возможность, мы приступим к его подготовке», – отметил посол, добавив, что пока стороны отказались от проведения форума такого формата по объективным причинам.
«В нынешнем году из-за второй волны пандемии мы не смогли провести и 16-е заседание Межправительственной комиссии между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь. Оно было перенесено на первый квартал 2021 года. Сейчас мы приступили к проработке проведения встречи некоторых регионов в рамках 16-го заседания межправкомиссии. Конечно, это более рамочная альтернатива форуму регионов, но в тех условиях, которые нам навязаны пандемией, это лучший вариант, нежели бездействие», – подчеркнул Аскар Бейсенбаев.
Республика Казахстан 16–17 декабря отмечает свой главный национальный праздник – День независимости. За 29 лет суверенитета страна обрела новую прекрасную столицу, вышла в лидеры в СНГ по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций на душу населения, стала участницей передовых интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ, сохранила на своей земле дружелюбную атмосферу и единство этносов.
По словам посла, сейчас Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси по СНГ.
Фото из архива БЕЛТА
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Посол Казахстана: форумы регионов – наиболее эффективная площадка для коммуникации бизнеса
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