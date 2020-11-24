Такое мнение высказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман перед началом церемонии вручения верительных грамот.
– Израиль ценит отношения с Беларусью. Я, как посол, намерен укреплять инфраструктуру, на которой мы будем продолжать строить отношения между Израилем и Беларусью по всем спектрам. Это и продвижение культурных отношений, наше общее наследие, память холокоста, которую мы хотим укрепить. И конечно, сотрудничество в области экономики – увеличение товарооборота и туризма, – сказал дипломат.
По его словам, в условиях безвизового режима страны заинтересованы в увеличении количества туристов в обоих направлениях. Соответствующие консульские вопросы решаются в Министерствах внутренних дел Беларуси и Израиля.
– У израильтян огромный интерес посетить места, где родился и жил Шимон Перес, наш премьер-министр и президент, или Элиэзер Бен-Йехуда, который возобновил еврейский язык. Про это идут переговоры, готовы продвигать и развивать места рождения наших великих людей, – заверил посол.
Фото: БЕЛТА
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Посол Израиля: Беларусь вызывает большой интерес у израильских туристов
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