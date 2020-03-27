Посол Италии выразил признательность белорусскому народу за акцию солидарности с его страной

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БЕЛТА

— обратил внимание посол.Ранее Беларусь присоединилась к международным инициативам солидарности с Италией — накануне вечером цветами итальянского флага осветилась стеклянная башня Национальной библиотеки. На здании появилась бегущая строка со словами поддержки итальянскому народу. Акция продлится до 31 марта, присоединиться к ней можно также в соцсетях сообщением "солидарность с народом Италии".