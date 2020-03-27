Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил признательность белорусскому народу за акцию солидарности с Италией в связи с чрезвычайным положением из-за коронавируса, пишет БЕЛТА.
Фото из архива БЕЛТА
"Белорусы помнят, что Италия стала одной из первых стран, которые оперативно пришли на помощь Беларуси после чернобыльской катастрофы, — обратил внимание посол. —Сотни тысяч белорусских детей почувствовали огромную любовь итальянских семей, и для многих из них Италия стала второй родиной. А теперь белорусы дают нам силы и надежду на лучшее будущее".
Ранее Беларусь присоединилась к международным инициативам солидарности с Италией — накануне вечером цветами итальянского флага осветилась стеклянная башня Национальной библиотеки. На здании появилась бегущая строка со словами поддержки итальянскому народу. Акция продлится до 31 марта, присоединиться к ней можно также в соцсетях сообщением "солидарность с народом Италии".
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Посол Италии выразил признательность белорусскому народу за акцию солидарности с его страной
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