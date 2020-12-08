Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Беларуси Николя де Лакостом по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи стороны обсудили состояние белорусско-французских отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
Владимир Макей пожелал послу активной плодотворной работы в нашей стране.
Фото: МИД
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Посол Франции вручил Макею копии верительных грамот
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