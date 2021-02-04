Посол Беларуси в Японии Руслан Есин сегодня провел встречу с группой японских бизнесменов – членов Ассоциации японско-белорусского дружественного диалога. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«В центре внимания были планы взаимодействия в 2021 году. Представители Ассоциации выразили заинтересованность принять участие в проведении весной текущего года презентации экономического потенциала Беларуси в Японии», – рассказали в белорусском посольстве.
Фото: pixabay.com
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Посол Есин обсудил с Ассоциацией японско-белорусского дружественного диалога планы взаимодействия в 2021 году
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