Посол Есин и японские бизнесмены обсудили планы по увеличению поставок белорусских продуктов

Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин сегодня провел встречу с бизнесменами, импортирующими и реализующими белорусские молочные и другие пищевые продукты в Токио. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусском посольстве в Японии.





«Во время встречи стороны обсудили планы по дальнейшему увеличению поставок продуктов питания из Республики Беларусь в Японию, а также расширение товарной номенклатуры», – рассказали подробности в белорусской дипмиссии.

По информации посольства, за 10 месяцев 2021 года в Японию из Беларуси было поставлено 100 тонн молока и сливок, а также более 4 тонн сыров и творога.

Ранее посол Руслан Есин встретился с представителями одной из крупнейших многопрофильных торговых компаний Itochu, которая имеет многолетний опыт сотрудничества с белорусскими партнерами.

«Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития взаимодействия в торгово-экономической сфере в современных условиях», – отметили в белорусской дипмиссии.

Фото посольства Беларуси в Японии