Посол Беларуси встретился с зампредседателя Международного арбитражного суда Высшей арбитражной коллегии Румынии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич провел встречу с заместителем председателя Международного арбитражного суда Высшей арбитражной коллегии Румынии Дорином Чобану. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.

«На встрече обсуждены конкретные вопросы налаживания взаимодействия на предмет оказания содействия белорусским предприятиям в осуществлении их функционирования на рынке Румынии, а также на рынках стран – членов Европейского союза, Евразийского экономического союза и третьих стран», – подчеркнули в посольстве Беларуси.

Намечены отдельные мероприятия к реализации в ближайшей и среднесрочной перспективе.