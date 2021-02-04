Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков посетил Музей миниатюрной книги, где встретился с директором музея, председателем Бакинской ассоциации женщин Азербайджана, заслуженным работником культуры, членом общества дружбы «Азербайджан – Беларусь» Зарифой Салаховой. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Баку.
Посол поздравил Зарифу Салахову с днем рождения, особо отметив ее значительный вклад в развитие белорусско-азербайджанских культурных связей.
Ознакомившись с уникальной экспозицией музея, Андрей Равков сделал запись в книге почетных гостей.
Фото посольства Беларуси в Азербайджане
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Посол Беларуси встретился с председателем Бакинской ассоциации женщин
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