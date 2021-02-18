Посол Беларуси вручил верительные грамоты султану Омана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Султанате Оман (по совместительству) Сергей Терентьев 17 февраля вручил верительные грамоты султану Омана, Его Величеству Хайтаму бен Тарику Аль Саиду. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как уточнили в МИД, в ходе беседы после церемонии собеседники отметили традиционно дружественные отношения между Республикой Беларусь и Султанатом Оман.
«Стороны подтвердили взаимные намерения дальнейшего развития белорусско-оманского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах», – дополнили в МИД.
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