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Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко 3 ноября вручил верительные грамоты Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.


В ходе беседы Эмомали Рахмон выразил удовлетворение динамично развивающимися в настоящее время белорусско-таджикскими отношениями и подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение дальнейшему расширению дружественных связей и многопланового сотрудничества с Беларусью.

Президент Таджикистана пожелал послу Беларуси удачи в дальнейшем укреплении взаимоотношений между двумя странами.


Фото: mfa.gov.by
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