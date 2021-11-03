Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко 3 ноября вручил верительные грамоты Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе беседы Эмомали Рахмон выразил удовлетворение динамично развивающимися в настоящее время белорусско-таджикскими отношениями и подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение дальнейшему расширению дружественных связей и многопланового сотрудничества с Беларусью.
Президент Таджикистана пожелал послу Беларуси удачи в дальнейшем укреплении взаимоотношений между двумя странами.
Фото: mfa.gov.by