Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Монголии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик вручил верительные грамоты президенту Монголии Ухнагийн Хурэлсуху 8 ноября, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества. Среди них – реализация совместных перспективных проектов в рамках Генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита, а также подготовка и проведение совместных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Фото: МИД