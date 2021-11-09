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Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Монголии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик вручил верительные грамоты президенту Монголии Ухнагийн Хурэлсуху 8 ноября, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В МИД рассказали, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества. Среди них – реализация совместных перспективных проектов в рамках Генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита, а также подготовка и проведение совместных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Фото: МИД
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