Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кубы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Куба Валерий Барановский 8 сентября вручил верительные грамоты президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны отметили стратегический характер белорусско-кубинских отношений и подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении политических, торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами.
Были рассмотрены вопросы активизации работы по ключевым направлениям сотрудничества, и обсуждены возможности организации разноуровневых визитов и совместных мероприятий в условиях пандемии коронавируса.
Фото: mfa.gov.by