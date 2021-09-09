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Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кубы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Куба Валерий Барановский 8 сентября вручил верительные грамоты президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД. 


Стороны отметили стратегический характер белорусско-кубинских отношений и подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении политических, торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами.


Были рассмотрены вопросы активизации работы по ключевым направлениям сотрудничества, и обсуждены возможности организации разноуровневых визитов и совместных мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

Фото: mfa.gov.by
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