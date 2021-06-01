Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии

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В ходе беседы в рамках церемонии посол Беларуси выразил заинтересованность в поддержании и укреплении дружеских и взаимоуважительных отношений между Беларусью и Эфиопией, а также в развитии двустороннего политического диалога.Белорусский дипломат отметил наличие значительного потенциала для развития торгово-экономического сотрудничества между странами и высказал мнение о перспективности реализации совместных проектов в области сельского хозяйства и промышленности. П. Взяткин подчеркнул, что белорусская сельскохозяйственная техника и грузовые автомобили хорошо известны потребителям в Эфиопии.Президент С.-В. Зэуде приветствовала назначение белорусского посла и выразила готовность содействовать развитию крепких отношений между странами по многим направлениям. Президент Эфиопии передала свои наилучшие пожелания Президенту Республики Беларусь и белорусскому народу.