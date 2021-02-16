Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

, - рассказали в посольстве Беларуси.Глава белорусской дипмиссии обратил внимание на важность наращивания всестороннего взаимодействия, сделав упор на расширении торговых и кооперационных связей. В этом контексте посол сообщил о заинтересованности Беларуси участвовать в проектах по восстановлению инфраструктурных и других объектов на территории Азербайджана, а также в активизации диалога на высшем уровне.- отметили в белорусской дипломатической миссии.Фото пресс-службы Президента Азербайджана