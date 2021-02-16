Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков сегодня вручил верительные грамоты Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Баку.
«Во время беседы после церемонии вручения азербайджанский лидер отметил высокий уровень дружеских отношений и взаимопонимания между Беларусью и Азербайджаном и подчеркнул имеющийся значительный потенциал сотрудничества двух стран», - рассказали в посольстве Беларуси.
Глава белорусской дипмиссии обратил внимание на важность наращивания всестороннего взаимодействия, сделав упор на расширении торговых и кооперационных связей. В этом контексте посол сообщил о заинтересованности Беларуси участвовать в проектах по восстановлению инфраструктурных и других объектов на территории Азербайджана, а также в активизации диалога на высшем уровне.
«Собеседники сошлись во мнении, что перспективным является дальнейшее взаимодействие Беларуси и Азербайджана в таких областях как промышленность, сельское хозяйство, выход с совместной продукцией на рынки третьих стран. Стороны также обсудили другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес», - отметили в белорусской дипломатической миссии.
Фото пресс-службы Президента Азербайджана
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Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
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