Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Австрии

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БЕЛТА

Ранее посольство сообщало, что 22 сентября Андрей Дапкюнас, который также занимает должность постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене, вручил полномочия генеральному директору Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонгу.Во время беседы с руководителем секретариата ЮНИДО Андрей Дапкюнас подчеркнул важность содействия организации всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию, цифровизации производства и использованию потенциала четвертой промышленной революции. Белорусский дипломат отметил успешное осуществление региональной программы сотрудничества с участием белорусского центра ресурсоэффективного и чистого производства.Он также приветствовал скорое начало реализации в Беларуси нового проекта технического сотрудничества в сфере умного производства. Собеседники договорились о подписании в ближайшее время обновленной рамочной программы сотрудничества между Беларусью и ЮНИДО.Как сообщалось, в июле Глава государства назначил Андрея Дапкюнаса послом в Австрии и по совместительству в Словении, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и ОБСЕ. Министр иностранных дел Владимир Макей, присутствовавший на назначении, отметил, что Австрия играет важную роль для Беларуси и с точки зрения экономического сотрудничества, и как страна, которая является штаб-квартирой многих региональных и международных организаций: ОБСЕ, нескольких агентств ООН., – подчеркнул он.