Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Кувейт (по совместительству) Андрей Лученок 8 июля вручил верительные грамоты премьер-министру Кувейта шейху Сабаху аль-Халеду аль-Хамаду аль-Сабаху. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе беседы в рамках церемонии глава правительства Кувейта пожелал успехов послу Беларуси в его работе, отметив хорошую историю сотрудничества между двумя странами и подчеркнув необходимость его всесторонней активизации.
Фото: Министерство иностранных дел дел Республики Беларусь
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Посол Беларуси вручил верительные грамоты премьер-министру Кувейта
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