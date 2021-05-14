Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Елизавете II

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович 14 мая вручил верительные грамоты королеве Елизавете II. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.



Торжественная церемония прошла в официальной лондонской резиденции британских монархов – Букингемском дворце. Королева принимала участие в церемонии в режиме видеоконференции.



«В ходе краткой беседы стороны высказали взаимные намерения о развитии экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами», – рассказали в МИД.