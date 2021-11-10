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Посол Беларуси вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Республики Корея

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Чернецкий 10 ноября вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Республики Корея Ю Чжон Хёну. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В МИД рассказали, что в ходе встречи стороны подтвердили намерение содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Кореей. Кроме того, собеседники обсудили ряд двусторонних мероприятий в свете предстоящего празднования 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Фото: МИД
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