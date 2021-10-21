Посол Беларуси вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Таджикистана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко 21 октября вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили: «В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-таджикских отношений и стратегического партнерства, обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая укрепление договорно-правовой базы в различных сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций».
Сироджиддин Мухриддин пожелал Виктору Денисенко успехов в осуществлении его деятельности во благо дальнейшего углубления дружественных связей между Беларусью и Таджикистаном.
Фото: МИД