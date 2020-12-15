Посол Беларуси вручил копии верительных грамот главе МИД Армении

Во время встречи собеседники обсудили перспективы расширения белорусско-армянских отношений и активизации взаимодействия двух стран в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. В МИД добавили, что были также затронуты вопросы интенсификации сотрудничества между Беларусью и Арменией в сфере экономики, промышленности, культуры и инноваций.