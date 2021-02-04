Посол Беларуси в ЮАР обсудил с Торгово-инвестиционным агентством провинции Квазулу-Наталь перспективные проекты

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике Александр Сидорук провел встречу с Исполнительным директором Торгово-инвестиционного агентства южноафриканской провинции Квазулу-Наталь Невилом Матжи. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.



Стороны обсудили возможные направления торгово-экономического сотрудничества, перспективные проекты в сфере механизации сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии.



– Серьезное внимание уделено налаживанию отношений между Банком развития Республики Беларусь и банками провинции Квазулу-Наталь. Достигнуты договоренности о совместной организации и проведении ряда видеомероприятий с участием деловых кругов Беларуси и Южной Африки, – рассказали в посольстве Беларуси в ЮАР.