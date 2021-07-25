Посол Беларуси в Венесуэле: Гуайдо существенно потерял поддержку народа, как только начал призывать западные страны ввести санкции

Об этом Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан заявил в комментарии телеканалу ОНТ.
– Прошлый год [для Венесуэлы] был довольно сложным в политическом плане: вся страна готовилась к политической кампании по выборам нового состава Национальной ассамблеи. Они состоялись в декабре 2020-го, и по итогам выборов президентская партия победила. На сегодняшний день в Венесуэле решился вопрос с так называемым парламентским двувластием. Потому что еще до прошлого года там существовало два формальных парламента, как, впрочем, и президента, – сказал посол.
Он также рассказал, какую роль в политике Венесуэлы сейчас занимает такой деятель, как Хуан Гуайдо:
– [Гуайдо] существенно потерял поддержку среди населения своей страны, как только начал призывать западные государства ввести санкции. Страны эти санкции ввели, народ почувствовал их не в лучшую сторону. И этот так называемый национальный лидер тут же потерял поддержку в народе. Об этом свидетельствовали выборы в Национальную ассамблею в декабре. И сейчас в его штабе, в его рядах наблюдаются сплошные споры и конфликты.
Фото: pixabay.com
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