Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак принял участие в онлайн-мероприятии, посвященном празднованию Международного дня родного языка. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Турции.
«Видеоконференция, участниками которой стали представители 25 дипмиссий, аккредитованных в Анкаре, была организована посольством Бангладеш в Турции при поддержке Представительства ЮНЕСКО в Анкаре», – рассказали в посольстве Беларуси.
Руководитель белорусского загранучреждения Виктор Рыбак зачитал стихотворение Максима Богдановича «Песняру» на белорусском языке.
Фото посольства Беларуси в Турции
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Посол Беларуси в Турции принял участие в мероприятии по случаю Международного дня родного языка: звучал стих Богдановича
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