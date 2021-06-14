Посол Беларуси в Румынии встретился с председателем Европейской федерации двусторонних торговых палат

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич сегодня провел встречу с председателем Европейской федерации двусторонних торговых палат Марианом Овидиу Стэникэ. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бухаресте.

«В ходе встречи обсуждены конкретные вопросы дальнейшего взаимодействия, нацеленного на продвижение торгово-экономических интересов белорусских производителей, включая участие в международных мероприятиях», – рассказали в посольстве Беларуси в Румынии.

По информации белорусской дипломатической миссии, Европейская федерация двусторонних торговых палат осуществляет деятельность, нацеленную на развитие международного торгово-экономического сотрудничества, в том числе посредством организации экономических и инвестиционных мероприятий, продвижения бизнес проектов, оказания содействия компаниям и двусторонним торгово-экономическим палатам различных стран мира. Штаб-квартира федерации находится в Швейцарии.