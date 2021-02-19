Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич принял участие в церемонии возложения венков по случаю Дня защитника Отечества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич и дипломаты белорусской дипломатической миссии сегодня приняли участие в торжественной церемонии возложения венков, посвященной Дню защитника Отечества. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в посольстве Беларуси в Румынии.







«Церемония состоялась на советском воинском мемориальном захоронении в парке Херэстрэу, где установлен памятник советским солдатам, освобождавшим Румынию», – рассказали в белорусском посольстве.

В мероприятии также приняли участие представители дипломатического корпуса, Министерства обороны Румынии, общественных объединений и ветеранских организаций.

Фото посольства Беларуси в Румынии.

