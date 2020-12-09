Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков встретился с представителем Международной ассоциации мастеров (World Masters Association – WMA). Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«WMA образована в 2006 году с целью «создания единого мира путем объединения искусства и культуры». Являясь структурой Международного комитета мастеров (World Masters Committee – WMC), Ассоциация образовала широкую сеть международного культурного обмена, объединяющую 353 мастера искусств из 77 государств, при этом 13 из них – мастера из Беларуси», – рассказали в посольстве.
Там также отметили, что каждые 5 лет Комитет издает Книгу искусств, которая содержит подробную информацию об аккредитованных мастерах и поздравительные послания иностранных послов.
«На встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры в 2021 году и возможность участия белорусских мастеров в предстоящих мероприятиях, организуемых Комитетом в Республике Корея», – отметили в дипломатической миссии.
Сотрудником WMA было представлено издание Книги искусств 2020 года – она содержит информацию о новых членах Комитета из Беларуси, а также поздравительное послание Андрея Попкова.
Фото посольства Беларуси в Республике Корея
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Посол Беларуси в Республике Корея обсудил с представителем Международной ассоциации мастеров сотрудничество в сфере культуры
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