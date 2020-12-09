Посол Беларуси в Республике Корея обсудил с представителем Международной ассоциации мастеров сотрудничество в сфере культуры

– рассказали в посольстве.Там также отметили, что каждые 5 лет Комитет издает Книгу искусств, которая содержит подробную информацию об аккредитованных мастерах и поздравительные послания иностранных послов.– отметили в дипломатической миссии.Сотрудником WMA было представлено издание Книги искусств 2020 года – она содержит информацию о новых членах Комитета из Беларуси, а также поздравительное послание Андрея Попкова.Фото посольства Беларуси в Республике Корея