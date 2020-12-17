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  2. Посол Беларуси в Республике Корея обсудил с главой SK Bioscience сотрудничество в биофармацевтике

Посол Беларуси в Республике Корея обсудил с главой SK Bioscience сотрудничество в биофармацевтике

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Попков встретился с генеральным директором компании SK Bioscience Ан Чжэ Ёном. Об этом сообщает посольство Беларуси в Республике Корея.


На встрече стороны обменялись мнениями о последних тенденциях в биофармацевтической отрасли, подчеркнули важность наличия собственной национальной инфраструктуры для производства вакцин, обсудили возможные пути сотрудничества, в том числе в области исследований.

Кроме того, речь шла о перспективах взаимодействия компаний из разных стран в производстве вакцин при нынешней эпидситуации.

SK Bioscience – одна из крупнейших корейских компаний, занимающихся разработкой и производством вакцин. Фирма начала собственные исследования вакцины от COVID-19 и сотрудничает с мировыми биотехнологическими компаниями в выпуске компонентов вакцины против коронавируса.

Фото: korea.mfa.gov.by
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