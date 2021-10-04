Посол Беларуси в ОАЭ вручил верительные грамоты Королю Саудовской Аравии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Саудовская Аравия (по совместительству) Андрей Лученок 4 октября в Эр-Рияде вручил верительные грамоты Королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИДа.
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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
В ходе торжественной церемонии Посол Лученок подтвердил готовность содействовать развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Саудовской Аравией.