Посол Беларуси в ОАЭ вручил верительные грамоты Королю Саудовской Аравии

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.В ходе торжественной церемонии Посол Лученок подтвердил готовность содействовать развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Саудовской Аравией.