Посол Беларуси в КНР обсудил с руководством Sinotrans Limited инвестиционную деятельность и экспорт логистических услуг

«Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая развитие международного железнодорожного терминала в индустриальном парке «Великий камень» и сотрудничество в организации контейнерных перевозок Китай – Европа через Беларусь», – рассказали в белорусском посольстве.Посол выразил особую благодарность компании за всемерное содействие в логистическом обслуживании отправки медицинских гуманитарных грузов из Китая в Беларусь.В завершение участники встречи определили дальнейшие направления взаимодействия для стимулирования инвестиционной активности и развития экспорта логистических услуг.По информации белорусского посольства, Sinotrans Limited основана 20 ноября 2002 года. Открыла листинг на Гонконгской фондовой бирже в 2003 году. Дочернее предприятие и единая логистическая платформа China Merchants Group. Один из крупнейших логистических 5А-интеграторов в Китае. В 2015 году стала первой китайской компанией, избранной президентом Международной организации национальных экспедиторских ассоциаций (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Аssimiles, FIATA).Фото: Посольство Республики Беларусь в КНР