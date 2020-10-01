Сегодня, 1 октября прошла церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане Павлом Утюпиным Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Павел Утюпин подтвердил намерение развивать и укреплять дружественные отношения между Беларусью и Казахстаном, а также содействовать положительной динамике взаимодействия государств в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
Фото: МИД
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Посол Беларуси в Казахстане вручил верительные грамоты Касым-Жомарту Токаеву
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