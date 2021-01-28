Посол Беларуси в Израиле принял участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

В роще памяти «Яр а-Кдушим» под Иерусалимом посол Беларуси Евгений Воробьев возложил венок к мемориалу жертвам еврейских гетто в Беларуси, уничтоженных германскими нацистами во время Великой Отечественной войны.– рассказали в посольстве.Также белорусские дипломаты вместе представителями дипмиссий России, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, МИД Израиля и муниципальных властей возложили в Иерусалиме венок к мемориалу «Свеча памяти», который посвящен подвигу героических защитников и жителей блокадного Ленинграда.Евгений Воробьев принял участие в видеоконференциях, организованных под эгидой Министерства иностранных дел Израиля и Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем.Ранее в рамках торжественной видеоцеремонии зажжения свечей, организованной израильским МИД для глав зарубежных миссий, посол Беларуси зажег свечи с именами жертв Холокоста.В белорусском посольстве также напомнили, что сегодня пройдет научно-историческая видеоконференция по теме «Холокост в Беларуси». Ее организаторами выступают Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и израильский Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем.Фото посольства Беларуси в Израиле