Представители посольства Беларуси в Израиле приняли участие в серии мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
В роще памяти «Яр а-Кдушим» под Иерусалимом посол Беларуси Евгений Воробьев возложил венок к мемориалу жертвам еврейских гетто в Беларуси, уничтоженных германскими нацистами во время Великой Отечественной войны.
«Посещение этого места, хранящего капсулы с землей из Минского гетто и других мест массового уничтожения в Беларуси евреев, является одной из главных традиций белорусских дипломатов и многих живущих в Израиле соотечественников в память о жертвах нацистов», – рассказали в посольстве.
Также белорусские дипломаты вместе представителями дипмиссий России, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, МИД Израиля и муниципальных властей возложили в Иерусалиме венок к мемориалу «Свеча памяти», который посвящен подвигу героических защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Евгений Воробьев принял участие в видеоконференциях, организованных под эгидой Министерства иностранных дел Израиля и Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем.
Ранее в рамках торжественной видеоцеремонии зажжения свечей, организованной израильским МИД для глав зарубежных миссий, посол Беларуси зажег свечи с именами жертв Холокоста.
В белорусском посольстве также напомнили, что сегодня пройдет научно-историческая видеоконференция по теме «Холокост в Беларуси». Ее организаторами выступают Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и израильский Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем.
Фото посольства Беларуси в Израиле
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Посол Беларуси в Израиле принял участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста
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