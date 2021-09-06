Посол Беларуси в Чехии возложил венок к памятнику жертвам нацизма в мемориальном комплексе «Терезин»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Чешской Республике Валерий Курдюков возложил венок к памятнику жертвам нацизма в мемориальном комплексе «Терезин» (бывший концентрационный лагерь и еврейское гетто). Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Праге.



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В мероприятии приняли участие премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, председатель Конституционного суда Павел Рыхетский, руководство министерств обороны, иностранных дел, культуры, образования, социального обеспечения, Генерального штаба, администраций ряда чешских городов, а также представители общественных и ветеранских организаций, духовенства, сотрудники более 30 дипломатических миссий, аккредитованных в Чехии.

Ранее Валерий Курдюков встретился с руководством ведущего организатора выставочных мероприятий в Чехии – компании АО «Выставки Брно».

«Были обсуждены перспективы участия белорусских промышленных предприятий в крупнейшей в Центральной Европе международной машиностроительной выставке MSV в ноябре 2021 года с учетом эпидемиологической обстановки. Участники встречи также выразили взаимную заинтересованность в возобновлении активного сотрудничества в выставочно-ярмарочной деятельности и реализации новых совместных проектов», – рассказали в посольстве Республики Беларусь в Чешской Республике.

В частности, речь шла об участии белорусских субъектов хозяйствования в Международной строительной выставке в феврале 2022 года, в Международной выставке сельскохозяйственного машиностроения TECHAGRO в апреле 2022 года, а также в Международной продовольственной выставке SALIMA в июне 2022 года.