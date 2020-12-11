Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Болгария Александр Лукашевич посетил город Плевен. Дипломат принял участие в церемонии возложения венков в честь годовщины освобождения города от османского ига в ходе русско-турецкой освободительной войны 1877-1878 годов. Об этом корреспонденту sb.by рассказали в белорусской дипломатической миссии.
В церемонии приняли участие мэр Плевена Георг Спартански, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгария Анатолий Макаров, представители политических партий и общественности.
Посол Беларуси встретился с мэром города: обсуждались вопросы развития регионального сотрудничества, в том числе по линии побратимских связей, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Александр Лукашевич также встретился с председателем группы дружбы «Болгария-Беларусь» Народного собрания Болгарии Василом Антоновым. Стороны затронули вопросы развития межпарламентского сотрудничества, включая взаимодействие в международных парламентских структурах.
Фото посольства Беларуси в Болгарии
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Посол Беларуси в Болгарии обсудил с мэром Плевена развитие регионального сотрудничества и побратимских связей
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