Посол Беларуси в Болгарии обсудил с мэром Плевена развитие регионального сотрудничества и побратимских связей

В церемонии приняли участие мэр Плевена Георг Спартански, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгария Анатолий Макаров, представители политических партий и общественности.Посол Беларуси встретился с мэром города: обсуждались вопросы развития регионального сотрудничества, в том числе по линии побратимских связей, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Александр Лукашевич также встретился с председателем группы дружбы «Болгария-Беларусь» Народного собрания Болгарии Василом Антоновым. Стороны затронули вопросы развития межпарламентского сотрудничества, включая взаимодействие в международных парламентских структурах.Фото посольства Беларуси в Болгарии