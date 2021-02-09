Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сегодня встретился с председателем Управления мусульман Кавказа, сопредседателем Межрелигиозного совета СНГ, председателем Высшего религиозного совета народов Кавказа Шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Баку.
«Было подчеркнуто совпадение усилий руководства и духовенства двух стран, направленных на повышение уровня нравственного развития общества, углубления межконфессионального диалога в целях сохранения общественно-политической стабильности, укрепления гражданского согласия и межкультурной толерантности», – отметили в белорусском посольстве.
Собеседники также отметили необходимость активизации дальнейшего взаимодействия по линии духовных представителей Беларуси и Азербайджана.
Управление мусульман Кавказа – высший духовно-административный орган мусульман стран Закавказского региона, расположенный в Баку.
Фото посольства Беларуси в Азербайджане
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Посол Беларуси в Азербайджане встретился с председателем Управления мусульман Кавказа
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