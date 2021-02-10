Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан встретился с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендесом и заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Каракасе.
«В ходе переговоров стороны обсудили состояние двусторонних отношений, согласовали план первоочередных мер по наращиванию торгово-экономического потенциала для придания нового импульса белорусско-венесуэльским отношениям», – рассказали в посольстве Беларуси в Венесуэле.
По итогам встречи сделано совместное заявление для прессы, которое было приурочено к 24-летию установления дипломатических отношений между странами (4 февраля 1997 года).
Фото: venezuela.mfa.gov.by
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Посол Беларуси согласовал с венесуэльской стороной план первоочередных мер по наращиванию торгово-экономического потенциала
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