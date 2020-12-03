Посол Беларуси в Японии Руслан Есин обсудил с японскими бизнесменами инвестиционные и коммерческие проекты

, – отметили в посольстве.В частности, японский бизнесмен ознакомился с предложениями Китайско-Белорусского индустриального парка Великий камень и СЭЗ «Могилев». Руслан Есин рассказал о преимуществах размещения предприятия на территории Беларуси – члена Евразийского экономического союза.В этот же день посол ознакомился с деятельностью компании Kyushu Torishima, являющейся крупным производителем насосного оборудования. Как было отмечено, в Беларуси созданы благоприятные условия для запуска проектов с участием иностранного бизнеса. Было озвучено предложение рассмотреть возможность проведения соответствующих переговоров с аналогичными белорусскими предприятиями.Ранее Руслан Есин встретился с губернатором префектуры Сага Ёсинори Ямагучи, который поблагодарил белорусскую сторону за поддержку жителей региона, осуществляющих ликвидацию последствий стихийного бедствия, случившегося в прошлом году. Губернатор также выразил заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего межрегионального взаимодействия.Ёсинори Ямагучи отметил популярность белорусской льняной продукции среди жителей префектуры: они оценили ее качество и экологичность.На встрече шла речь и о сотрудничестве между городами Шклов (Могилевская область) и Такео (префектура Сага), которое осуществляется в рамках ранее заключенного двустороннего меморандума. Стороны отметили, что проведенные переговоры в городах Касима и Тара открывают новые возможности для реализации совместных проектов в экономической, образовательной, культурной и спортивной сферах.Фото посольства Беларуси в Японии