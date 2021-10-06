Посол Беларуси провел встречу в Великом национальном собрании Турции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак провел встречу с Сельманом Огузджаном Эсером, руководителем межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции с Национальным собранием Республики Беларусь. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Анкаре.



Сельман Огузджан Эсер – депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития.



«Собеседники обсудили график двусторонних мероприятий по линии межпарламентского сотрудничества между Национальным собранием Республики Беларусь и Великим национальным собранием Турецкой Республики», – рассказали в белорусском посольстве.



«Парламенты Беларуси и Турции играют важную роль в развитии политического диалога, углублении отношений в торгово-экономической, научной, образовательной и других областях. Сотрудничество между парламентами Беларуси и Турции осуществляется с 1992 года», – подчеркнули в дипмиссии нашей страны.



Там также отметили, что Турецкая Республика стала первым зарубежным государством, признавшим государственную независимость Республики Беларусь. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 25 марта 1992 года.