Посол Беларуси провел ряд встреч с руководством министерств и организаций Афганистана

29–31 мая в рамках визита в Афганистан Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан (по совместительству) Олега Иванова состоялся ряд встреч с руководством министерств и организаций Афганистана, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
В ходе переговоров с министром экономики Афганистана, сопредседателем Совместного Белорусско-Афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Каримой Хамид Фарьяби обсуждены вопросы белорусско-афганского взаимодействия в рамках работы комитета, включая организацию в Минске его очередного заседания.
На встречах с министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Анварулом Хак Ахади и министром здравоохранения Афганистана Вахидом Мажрухом собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства в контексте поставок в Афганистан белорусской техники, оборудования и технологий, а также фармацевтической и иной продукции.
В рамках переговоров с руководством Федерации торгово-промышленных палат, Афганской палаты промышленности и шахт и представителями афганского бизнеса Олег Иванов представил экспортные возможности Беларуси, а также обсудил вопросы белорусско-афганского взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес для деловых кругов двух стран.
Фото: МИД
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