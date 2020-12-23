Посол Беларуси в Государстве Израиль Евгений Воробьев провел встречу в формате видеоконференции с генеральным директором Министерства науки и технологий Израиля Шай-Ли Шпигельман. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии.
«Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Израиля. Отдельными темами переговоров стали проведение очередного заседания совместного белорусско-израильского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организация экспортно-импортного форума для белорусских и израильских компаний», – рассказали в посольстве.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
2294
Посол Беларуси провел онлайн-переговоры с гендиректором Министерства науки и технологий Израиля
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter