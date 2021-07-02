Посол Беларуси принял участие в церемонии завершения обучения курсантов Высшей школы безопасности и обороны Сербии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия Валерий Брылев сегодня принял участие в торжественной церемонии завершения обучения курсантов 10-го выпуска Высшей школы безопасности и обороны, а также 64-го выпуска по повышению квалификации офицеров Генштаба Сербии. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Белграде.







Мероприятие прошло в здании Народной скупщины Сербии при участии спикера сербского парламента, членов сербского правительства, а также представителей общественно-политических организаций, духовенства и дипломатического корпуса.

В рамках мероприятия состоялась беседа посла Беларуси с председателем Народной скупщины Сербии.