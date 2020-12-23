Посол Беларуси обсудил возможности расширения сотрудничества финляндского бизнеса с белорусскими зверохозяйствами

Посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев посетил один из крупнейших в мире аукционов по продаже меха «Сага фурс» и провел переговоры с управляющим директором Магнусом Льюнгом и бизнес-менеджером по Восточной Европе Дмитрием Ларионовым. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии.



«Обсуждались итоги прошедшего недавно в онлайн-формате пушного аукциона. С учетом зафиксированного существенного роста стоимости проданной пушнины, в частности норки, обсуждены возможности расширения сотрудничества финляндского бизнеса с «Белкоопсоюзом» и белорусскими зверохозяйствами в 2021 году», – рассказали в посольстве.



Сотрудники посольства ознакомились с передовой системой контроля качества, учета, сортировки и предпродажной подготовки представленных в «Сага фурс» разнообразных видов мехов, поставляемых с аукциона потребителям по всему миру.